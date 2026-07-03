３日に６４歳の誕生日を迎えた米俳優トム・クルーズは、驚異的なスタントをこなし続けるため、長年にわたって健康と体力維持に努めてきた。ところがここにきて、ひとつだけ異常なまでに恐れていることがあるという。それが薄毛だと米芸能ニュースサイト「レイダー・オンライン」が伝えた。大ヒットシリーズ「ミッション：インポッシブル」でもカメラの前では常に美しい髪をなびかせてきたクルーズにとって、今は「髪は断然、最