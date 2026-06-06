家電量販店のヤマダHDとエディオンが経営統合を検討していることを2026年6月5日放送の「ひるおび！」（TBS系）がとりあげた。業界売り上げ1位のヤマダHDは1973年に群馬県で創業、全国に約8800店舗を展開する。5位のエディオンは、2002年に広島県で創業、西日本を中心に約1200店舗を展開している。両社が統合すると売り上げは約2.5兆円という巨大量販店が誕生する。かつて両社は「ベスト電器争奪」をしたライバル関係番組は、もとも