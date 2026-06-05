仕事で断りづらい依頼をされたら、どう対応するといいか。14年間残業ゼロを徹底するアクシア代表の米村歩さんは「社内の他部署や顧客から、『できますか？できませんか？』と二択で迫られたとき、板挟みになり『技術的には可能です』という逃げ道を選ぶとその後の大炎上を招きかねない。このジレンマを打ち破るために適切な伝え方がある」という――。※本稿は、米村歩『「技術的には可能です」はなぜ伝わらないのか エンジニア