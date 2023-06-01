【AOTP-EX モンストラクター】 6月5日 予約開始 11月下旬 発売予定 価格：13,860円 対象年齢：15才以上

「AOTP-EX モンストラクター」

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズより「AOTP-EX モンストラクター」を11月下旬に発売する。「T-SPARK ZONE」の限定商品で、価格は13,860円。6月5日より予約受付が開始される。

6体のプリテンダーモンスターが合体して誕生する「モンストラクター」が登場。全ての物質を腐食させる能力を持ち、あらゆるものを粉砕する力と星のパワーを使用するキャノン砲で、視界に入る全ての敵を破壊する。

「AOTP-EX モンストラクター」

発売日：11月下旬

価格：13,860円

全高：約192mm（※モンストラクター状態のサイズ）

JANコード：4904810067498

【セット内容】

アイスピック本体×1、スカウル本体×1、ワイルドフライ本体×1、スロッグ本体×1、バードブレイン本体×1、ブリスルバック本体×1、アイスピック本体パーツ×1、アイスピック武器×1、スカウル武器（大）×1、スカウル武器（小）×1、ワイルドフライ武器（大）×1、ワイルドフライ武器（小）×1、スロッグ武器×1、スロッグジョイントパーツ×1、スロッグ本体パーツ×1、モンストラクター頭部×1、バードブレイン翼（左）×1、バードブレイン翼（右）×1、バードブレイン武器（左）×1、バードブレイン武器（右）×1、ブリスルバック武器×1、取扱説明書×1

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