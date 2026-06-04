timelesz原嘉孝、男子バレー・石川祐希のボール直撃「最高の始球式になりましたね！」
8人組グループ・timeleszの原嘉孝が4日、都内で行われた『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に参加した。同大会応援サポーターに就任した原が男子日本代表のキャプテン・石川祐希のほか西田有志、高橋藍のボールを受ける“始球式”を実施。まさかのハプニングが起こった。
【写真】ユニフォームが似合う！爽やか笑顔でガッツポーズの原嘉孝
原は中高時代にバレーボール部に所属しミドルブロッカーとしてプレー。キャプテンを務めた経験も持つ。原は「少しでも魅力を伝えられるように頑張っていきたい」と大役への意気込みを語る。
イベントでは“始球式”として西田・高橋がレシーブ、トス、石川がアタックし、原がそれを受け止める流れに。原は「吹っ飛びますって」とビビりまくりで、実際にポジションに付くと「ネットの向こうにこの3人がいたら嫌ですね」とその迫力に圧倒された。
観客の近くということで緩めにトスをつなぐも石川のアタックがまさかの原にボールが直撃。地面に倒れ込んだ原に3選手が駆け寄ると、原は「最高の始球式になりましたね！」と盛り上げ「光栄です」と爆笑。「でも今のでも優しく打ってくれましたよね。やっぱ強力。こんな機会ないので墓場まで持って帰ります」とむしろ興奮した。
石川は「申し訳なかったです」と謝罪すると西田は「キャプテンだめでしょ（笑）」とツッコミ。高橋は「原さん男子バレーボールへようこそ！」と歓迎し、一致団結をみせていた。
7月8日から大阪で開幕する同大会日本グラウンド男女全試合をTBSで放送。今年開催されるバレーボール大会では唯一の世界大会となる。
【写真】ユニフォームが似合う！爽やか笑顔でガッツポーズの原嘉孝
原は中高時代にバレーボール部に所属しミドルブロッカーとしてプレー。キャプテンを務めた経験も持つ。原は「少しでも魅力を伝えられるように頑張っていきたい」と大役への意気込みを語る。
観客の近くということで緩めにトスをつなぐも石川のアタックがまさかの原にボールが直撃。地面に倒れ込んだ原に3選手が駆け寄ると、原は「最高の始球式になりましたね！」と盛り上げ「光栄です」と爆笑。「でも今のでも優しく打ってくれましたよね。やっぱ強力。こんな機会ないので墓場まで持って帰ります」とむしろ興奮した。
石川は「申し訳なかったです」と謝罪すると西田は「キャプテンだめでしょ（笑）」とツッコミ。高橋は「原さん男子バレーボールへようこそ！」と歓迎し、一致団結をみせていた。
7月8日から大阪で開幕する同大会日本グラウンド男女全試合をTBSで放送。今年開催されるバレーボール大会では唯一の世界大会となる。