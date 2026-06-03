アシックス（ASICS）が、グローバルなイノベーション創出を目的としたピッチイベント「Kenzen」を立ち上げた。2026年度は、米国・カリフォルニア州における研究拠点「ASICS Institute of Sport Science America LLC」の設立に合わせ、投資子会社のアシックス・ベンチャーズが中心となり、米国で初開催する。実施予定日は10月22日。7月30日までKenzenの公式サイトで協業案を募集しており、書類選考を経て、ピッチイベントに参加す