アシックスがピッチイベント「Kenzen」を立ち上げ　2026年度は米国で初開催

アシックス（ASICS）が、グローバルなイノベーション創出を目的としたピッチイベント「Kenzen」を立ち上げた。2026年度は、米国・カリフォルニア州における研究拠点「ASICS Institute of Sport Science America LLC」の設立に合わせ、投資子会社のアシックス・ベンチャーズが中心となり、米国で初開催する。実施予定日は10月22日。7月30日までKenzenの公式サイトで協業案を募集しており、書類選考を経て、ピッチイベントに参加する6社を選定する。

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Kenzenでは、過去に開催した「TENKANTEN」「ASICS Accelerator Program」「ASICS Innovation Pitch in India」「ASICS Innovation Pitch inCollaboration with the Saudi Sports for All Federation」といったスタートアップ企業からの公募型プログラムの呼称を統一し、毎年新たなテーマを設定。イベント名は同社の企業哲学「健全な身体に健全な精神があれかし」から引用し、スタートアップの健全な成長を促進させていくことを表現している。

2026年度は、世界有数の総合研究大学であるミシガン大学をパートナーに迎え、米国スタートアップを対象としたピッチイベントを開催。「New Experience」をテーマに、「Movement」「Physical」「Digital」「Wellness」の4つのカテゴリーを設定し、これまでアシックスを体験していなかった顧客に向けた新たな価値を共創できるスタートアップからのアイデアを募集する。受賞企業はアシックスとの事業提携を開始し、提案内容の社会実装を目指すという。

◾️Kenzen：公式サイト