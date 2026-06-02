車が衝突した照明の支柱岡山市提供 岡山市によりますと、5月31日午後5時ごろ、岡山市北区庭瀬の「岡山市立吉備公民館」で乗用車が駐車場の照明の支柱に衝突しました。けが人はいませんでした。 この事故で支柱が傾き、転倒する危険性があるとして、市は周辺の駐車枠10台分を利用禁止にしています。台風への対応は検討中で、禁止期間の見通しは立っていません。 乗用車は、来館した岡山市の20代の女性が運転していて