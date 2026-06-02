事故があった国道2号岡山市中区平井 警察によりますと、2日午前10時15分ごろ、岡山市中区平井の国道2号で大型トラック2台と乗用車、軽自動車の計4台が絡む事故が起きました。 この事故で、軽自動車に乗っていた高齢とみられる男性が重体の模様です。他にけが人がいるかは確認中だということです。