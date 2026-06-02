玉島警察署 無資格で税理士業務をしたとして、岡山県倉敷市玉島乙島の無職の男（70）が2日、税理士法違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は税理士の資格を持たないにもかかわらず、2023年7月ごろから2025年9月ごろまでの間、浅口市の企業と岡山市の企業の消費税・地方消費税の確定申告書、計5通を作成した疑いが持たれています。 男は2007年まで税理士事務所で事務員として勤務していて、2社とはそのころ