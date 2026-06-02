高松北警察署 交際中の女性(19)に暴行を加えた上、包丁を示して脅迫したとして、高松市に住む会社員の男(22)が暴力行為等処罰法違反の疑いで2日、逮捕されました。 警察によりますと、男は1日午後7時50分ごろから午後8時30分ごろまでの間、高松市内の自宅で、同居していた交際相手の女性の頭部付近を2回殴った上、包丁を示しながら「警察に言うなら、お前を殺しても変わらんやろ」などと脅迫した疑いが持たれています。