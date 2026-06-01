オープニングセレモニー6月1日提供：吉備ゴルフクラブ 6月1日、コンビニ大手のローソン(本社・東京)が、岡山市北区菅野の「岡山空港ゴルフコース」のクラブハウス内に新店舗をオープンしました。ローソンは、病院や駅ナカなど、さまざまな施設に出店していますが、ゴルフ場への出店は全国で初めてです。新店舗では、ボールやティー、グローブといったゴルフ用品も