みんなで減CO2（ゲンコツ）プロジェクトロゴ（提供：日本総合研究所） 岡山市と瀬戸内市は6月1日、日本総合研究所などが主催する「みんなで減CO2（ゲンコツ）プロジェクト」に参加すると発表しました。 「みんなで減CO2（ゲンコツ）プロジェクト」は小学校4～6年生とその保護者に環境問題について学んでもらい脱炭素行動を促進するプロジェクトで、2023年度から実施されています。 2026年度は過去最多となる全国