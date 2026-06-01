岡山駅前広場の公共交通案内所 路面電車の乗り入れに伴い、リニューアルが進むJR岡山駅の東口駅前広場。バスの運行情報などが分かる「公共交通案内所」が完成し、1日から利用できるようになりました。 JR岡山駅の東口駅前広場のリニューアルに伴い整備された「公共交通案内所」。デザインは岡山後楽園の「延養亭」をイメージしています。 1日はオープンを記念して式典が開かれ、岡山市の