和気町役場 岡山県和気町の選挙管理委員会は6月1日、4月に行われた町議会議員の補欠選挙で当選した山下満議員（70）について、居住実態が被選挙権の要件を満たしていないとして、当選を無効とする決定を出しました。 町選管によりますと、4月の町議補選で当選した山下議員について、選挙後に別の議員から「被選挙権の要件となる、町内での3カ月以上の居住実態がない」として、当選無効を求める異議申し立てがありました