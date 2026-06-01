岡山県高校総体テニス男子団体戦で優勝関西高校提供：関西高校 【岡山県高校総体2026】5月30日と31日、テニス団体戦が備前テニスセンターで行われました。男子は関西、女子は岡山学芸館が優勝しました。 ■男子 〈準決勝〉 関西2－0 岡山朝日 岡山理大付2－1 岡山学芸館 〈決勝〉 関西2－0 岡山理大付 ■女子 〈準決勝〉 岡山学芸館3－0 岡山城東 山陽学園2－0