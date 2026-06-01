台風6号の情報 台風6号が岡山・香川に近づくのは2日（火）夜～3日（水）午前中にかけてと見られています。 台風6号は現在、沖縄本島に近づきながら北上していますが、2日は進路を次第に東寄りに変えて、西日本の南の海上を進む見込みです。 岡山・香川には2日夜～3日午前中にかけて近づく予想で強まる雨や風に注意が必要です。 交通機関にも影響 台風6号の接近で交通機関にも影響が出る見通しです。