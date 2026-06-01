フェイエノールトに所属する元イングランド代表FWラヒーム・スターリングが不祥事を起こしたようだイングランド代表として82試合で20ゴールと華々しい記録を保持するスターリングは、リヴァプールやマンチェスター・シティ、チェルシー、アーセナルとイングランドのビッグクラブを渡り歩くと、今年2月にフェイエノールトにフリートランスファーで加入した。日本代表FW上田綺世と同僚になったスターリングだが、新天地ではエールデ