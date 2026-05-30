2026W杯出場を決めて以降、オーストラリア代表は戦力強化へ動いてきた。そのターゲットの1人になっていたのが、サッスオーロでプレイする22歳の攻撃的MFクリスティアン・ヴォルパトだ。ヴォルパトは世代別代表でイタリアを選んできたが、生まれはオーストラリアだ。オーストラリア代表を選択する権利を有しており、年明け頃よりオーストラリア代表監督トニー・ポポヴィッチはヴォルパト陣営とコンタクトを取ってきた。当初ヴォルパ