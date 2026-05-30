優勝した昨季に続いてチャンピオンズリーグ決勝に駒を進め、連覇に挑むパリ・サンジェルマン。決勝でアーセナルを撃破して連覇となった場合、気になるのがバロンドール争いだ。昨年はCLを制したパリよりフランス代表FWウスマン・デンベレが受賞したが、当然デンベレのバロンドール連覇もあり得るだろう。今年はW杯イヤーであり、2026W杯の結果も重要にはなってくる。フランス代表は優勝候補の一角であり、デンベレがCL&W杯のダ