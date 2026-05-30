バイエルン・ミュンヘンのキム・ミンジェの意思は、既に残留で固まっているようだ。今季のキムは、アキレス腱や肩の痛みなどに耐えながら強行出場を続けた昨季の影響によってプレシーズン中に離脱を強いられ、さらにドイツ代表のヨナタン・ターが加入したことでセンターバックのレギュラーポジションを喪失。現状は3番手のセンターバックという位置付けで、今年夏に移籍する可能性が取り沙汰されている。しかし、ドイツ紙『Bild』