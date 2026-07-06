株式会社嵐は5日、公式SNSを更新し、櫻井翔と相葉雅紀を名乗るX（旧ツイッター）のアカウントについて「公式ではない」として注意を呼びかけた。いずれも今年7月に開設されたばかりのアカウントで、3日に大野智がXを開設したことに便乗しフォロワーが急増。今回公式が公開した偽アカウントのフォロワー数は、合わせて7万を超えている。同社によると、両名の名前を使い「オフィシャル」を名乗るXアカウントが存在しており、いず