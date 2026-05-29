コロムビアソングス株式会社によるアコースティックカバー・プロジェクト「RE:Chording（リコーディング）」の最新映像が、5月29日に公開となった。https://youtu.be/cDxeuhryC0Q“時代を超えた名曲を、その場の空気感ごと記録する”をコンセプトに展開されている「RE:Chording」の第3弾となった今回は、美空ひばりの「花笠道中」をアンビエントシューゲイザーを掲げるMachiのソロプロジェクト・Cuonがカバーしている。公開日とな