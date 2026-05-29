花王のヘルスケアブランド「めぐりズム」は5月30日、サンリオのハローキティ、シナモロール、ポムポムプリンデザインの全3種（無香料、グレープフルーツの香り、ネロリの香り）を数量限定で発売します。■その日のコンディションや気分に合わせて選べるデザイン新生活で生活リズムが変わりやすい5月は、寒暖差や疲れも重なり、1年の中でも睡眠の乱れを感じやすい時期です。「寝つけない」といった悩みが出やすい季節に向けて、同コ