露有力紙コメルサント（電子版）は２６日、ロシアが旧ソ連構成国アルメニアに対し、欧州連合（ＥＵ）加盟に向けた動きを続ければ、露産天然ガスを優遇価格で供給する根拠となっている協定を一方的に履行停止するか、破棄する可能性があると警告したと伝えた。ロシアは、アルメニアが天然ガスの８割超をロシアに依存する状況につけ込み、欧米への傾斜に歯止めをかける狙いだ。アルメニアでは６月７日に議会選が実施される。同