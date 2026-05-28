露有力紙コメルサント（電子版）は２６日、ロシアが旧ソ連構成国アルメニアに対し、欧州連合（ＥＵ）加盟に向けた動きを続ければ、露産天然ガスを優遇価格で供給する根拠となっている協定を一方的に履行停止するか、破棄する可能性があると警告したと伝えた。

ロシアは、アルメニアが天然ガスの８割超をロシアに依存する状況につけ込み、欧米への傾斜に歯止めをかける狙いだ。アルメニアでは６月７日に議会選が実施される。

同紙はセルゲイ・ツィビリョフ露エネルギー相から、アルメニアのエネルギー政策に関する担当省に送られた今月２５日付の書簡の写しを確認したという。インターファクス通信によると、同省は２７日、書簡が届いたことを認めた。

ツィビリョフ氏は書簡で、アルメニアのＥＵ接近を「両国の貿易・経済・投資協力の極めて高い水準の維持と発展を脅かす」と批判。アルメニア向けの天然ガスや石油製品などについて輸出関税を撤廃した２０１３年の２国間協定を破棄する可能性を示唆した。協定は露主導の経済圏「ユーラシア経済同盟」へのアルメニアの加盟につながり、追加合意に基づき露産ガスが割安で提供されているという。

プーチン露大統領は４月、アルメニアのニコル・パシニャン首相と会談した際、同国向けのガス価格が欧州向けと比べて３分の１にも満たないと言及した。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の２２年の報告書によると、アルメニアは天然ガスの約８５％をロシアからの輸入に頼っている。