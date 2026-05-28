【BitSummit PUNCH】 開催期間：5月22日～5月24日 開催場所：京都みやこめっせ AREA35ブース 京都府の京都みやこめっせで5月22日から5月24日にかけて開催されるイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」において、AREA35はターンベース戦略シミュレーション「タイニーメタル2」を初出展。また「タイニーメタル」のキャラク