◆【早い者勝ち！】6/2の横浜開港祭を特等席で楽しむ、花火鑑賞ディナー5選写真：RISTORANTEE’VOLTA-UnicoPolo-／三井ガーデンホテル横浜みなとみらいプレミア2026年6月1日（月）〜2日（火）に、横浜・臨港パークを中心に開催される「横浜開港祭」。目玉となるのは、6月2日（火）の夜に打ち上がる花火。そこで、夜空に開く花火を食事とともに堪能できる、限定ディナーをご紹介。混雑を気にせず、優雅に花火鑑賞を楽しめるディナ