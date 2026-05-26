深夜移動のチームを救う「ニシダの活力」【MLB】Wソックス 3ー1 ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手が、メジャーの舞台で早くもファンの心を掴んでいる。25日（日本時間26日）の本拠地・ツインズ戦で待望のメジャーデビュー。2回無死の初打席では空振り三振に終わったものの、スタンドからは温かい拍手が沸き起こるという異例の光景が見られた。その背景には、過密日程に苦しむチームを救う西田