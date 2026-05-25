少年野球の設備支援について、手続きの不備を札幌市が指摘日本ハムと株式会社ファイターズスポーツ＆エンターテイメントは25日、札幌市内の一部少年野球場に設置された設備等について、必要な申請手続きが適切に行われていなかった可能性があるとの情報提供を札幌市から受けたことを認め、「本件を重く受け止めております」と球団コメントを発表した。球団は「当該設備の設置主体は当社ではありませんが、ファイターズの社会