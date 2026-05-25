少年野球の設備支援について、手続きの不備を札幌市が指摘

日本ハムと株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメントは25日、札幌市内の一部少年野球場に設置された設備等について、必要な申請手続きが適切に行われていなかった可能性があるとの情報提供を札幌市から受けたことを認め、「本件を重く受け止めております」と球団コメントを発表した。

球団は「当該設備の設置主体は当社ではありませんが、ファイターズの社会貢献活動『ダイヤモンド・ブラッシュ・プロジェクト』を通じ、アマチュア野球場の修繕や環境整備に関する支援を行ってきたことから、当社としても真摯に受け止めております」と述べている。

球団によれば、以前より札幌市から関係連盟に対して指摘がなされていたことを認識。「当社としては、プロジェクトを通じて地域のスポーツ環境・活動支援に関わってきた立場として、関係団体・自治体との連携および情報共有の在り方も含め、必要な改善に取り組んでまいります」と述べている。

「ダイヤモンド・ブラッシュ・プロジェクト」は、北海道内の少年野球場をより安全で快適なコンディションに整えるため、ファイターズ基金を活用して修繕・整備していく計画。自治体や球場管理団体、球場利用者、地元企業などと手を携え、年に2、3か所の球場を修繕していくと発表していた。

球団は「現時点では当社による支援対象以外も含む類似事案の全体像の把握には至っておりませんが、札幌市をはじめとする関係自治体、および札幌市少年軟式野球連盟等の関係機関とも連携しながら、地域のスポーツ環境の維持・改善に向けて対応を進めてまいります」と、今後の方針を説明している。（Full-Count編集部）