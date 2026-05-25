個性派揃いの「M☆Splash!!」メンバー今年もZOZOマリンスタジアムでの試合を盛り上げる千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」。ここではYUKAさん、YUKIさん、REIさん、FUYUさんを取り上げる。◇YUKAさんYUKAさんは千葉県船橋市出身、身長164センチ。趣味はかわいいバッグチャーム・いちごグッズ集め。2018年にM☆Splash!!のメンバーになり、今季で9シーズン目。2022年からリーダー