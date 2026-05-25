個性派揃いの「M☆Splash!!」メンバー

今年もZOZOマリンスタジアムでの試合を盛り上げる千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」。ここではYUKAさん、YUKIさん、REIさん、FUYUさんを取り上げる。

◇YUKAさん

YUKAさんは千葉県船橋市出身、身長164センチ。趣味はかわいいバッグチャーム・いちごグッズ集め。

2018年にM☆Splash!!のメンバーになり、今季で9シーズン目。2022年からリーダーに就任し、リーダーとしては5シーズン目を迎える。長年にわたりM☆Splash!!を牽引し続ける背景にあるのは「マリーンズのエンタメに携わっていきたい！ 優勝したい！」という強い想い。

今季、自身に課していることは「初心を忘れずに活動すること！ ダンスパフォーマンスはもちろん、MCでは言葉で想いをよりうまく伝えることができるよう努力をすること！」と意気込む。

◇YUKIさん

YUKIさんは千葉県千葉市出身、身長152センチ。趣味はくちぱっちのグッズ集め。大好きなものは「さつまいも。品種の特徴もわかるくらい大好きです」。

幼い頃、初めて見たM☆Splash!!のパフォーマンスに心を奪われ「私も絶対にM☆Splash!!になる！」と決心したという。その強い想いを胸にマリーンズ・ダンスアカデミー（以下MDA）で14年もの間レッスンを重ね、2023年にメンバー入り。今季で4シーズン目を迎え、昨年に引き続きサブリーダーを務める。

◇REIさん

REIさんは千葉県千葉市出身、身長166センチ。趣味は睡眠・お風呂カラオケ・自然を観に行くこと。理想の休日の過ごし方は「愛猫とゴロゴロ仲良く寝て、アラームなしで起きた後はお家で映画を見ながら寝落ちしたい」。

幼い頃から「M☆Splash!!になること」を目標にMDAで実力を磨き、チアダンス歴は13年。2025年の入団から2シーズン目となる今季、サブリーダーに抜擢された。「一瞬一瞬のパフォーマンス、M☆Splash!!の活動のすべてがかけがえのない大切な時間。もっと成長した姿でその時間を届けたい」と思いを明かした。

◇FUYUさん

FUYUさんは千葉県千葉市出身、身長153センチ。趣味はカフェ巡り・アイドル鑑賞・お散歩。

2022年に入団し、今季で5シーズン目。幼少期からMDAに通い、M☆Splash!!に憧れ続けてきた彼女が、今ではMDAの生徒たちから目標とされる存在へ成長した。M☆Splash!!として活動して一番うれしかったことをたずねると「MDAの生徒たちに出会えたこと、そんなみんなに応援してもらえること」と喜びをかみしめる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）