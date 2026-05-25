7回7安打1失点で4勝目、防御率3.09【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースの山本由伸投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げた。防御率3.09。デーブ・ロバーツ監督は「完全に支配していたと思う」と最大級の賛辞を送った。今季ワーストの7安打を浴びながらも粘りの投球だった。山本は初回、先頭のチョウリオに内野安打を許したが