7回7安打1失点で4勝目、防御率3.09

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げた。防御率3.09。デーブ・ロバーツ監督は「完全に支配していたと思う」と最大級の賛辞を送った。

今季ワーストの7安打を浴びながらも粘りの投球だった。山本は初回、先頭のチョウリオに内野安打を許したが、続くトゥラングを併殺に打ち取るなど無失点。2回1死一、三塁から内野ゴロの間に1点を失うも、その後は本塁を踏ませなかった。6回も1死から連打を浴びたが、ボーンを併殺に打ち取って切り抜けた。

指揮官は「カーブの感触はきょうあまり良くなかったと思うが、使い続けた。そのことには満足している。でも完璧に使いこなせていたわけではない。スプリット、速球、（カーブ以外の）すべての球種がグレートだった」と目を細めた。

山本の後を受けてマウンドに上がったクライン、スコットが無失点リレー。投手陣の躍動に「誰をいつ起用しようが、全員自信があるように感じる」とうなずいた。（Full-Count編集部）