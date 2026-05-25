オリビア・ダンさんはインスタフォロワー数524万人超【MLB】Bジェイズ 5ー2 パイレーツ（日本時間24日・トロント）パイレーツのポール・スキーンズ投手が23日（日本時間24日）、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板した。この試合では、ルイジアナ州立大時代からの恋人でインスタグラムのフォロワー数524万人以上を誇るオリビア・ダンさんが観戦。先頭打者アーチを許した直後、ダンさんの“意外な反応”が話題を呼んでいる。20