オリビア・ダンさんはインスタフォロワー数524万人超

【MLB】Bジェイズ 5ー2 パイレーツ（日本時間24日・トロント）

パイレーツのポール・スキーンズ投手が23日（日本時間24日）、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板した。この試合では、ルイジアナ州立大時代からの恋人でインスタグラムのフォロワー数524万人以上を誇るオリビア・ダンさんが観戦。先頭打者アーチを許した直後、ダンさんの“意外な反応”が話題を呼んでいる。

2023年ドラフト全体1位指名でパイレーツ入りし、翌2024年に新人王、昨年はサイ・ヤング賞と“球界最強投手”の名を欲しいままにするスキーンズ。もっとも、今季は味方の拙守などで成績を落とし、その後持ち直したものの、ここ数登板でまた防御率が悪化している。2年連続のサイ・ヤング賞に向けて炎上は回避したかったが、いきなり捕まった。

先頭のジョージ・スプリンガー外野手に、3球目に投じた97.8マイル（約157.4キロ）のフォーシームを捉えられ、左翼席へいきなり一発を浴びた。米メディア「ジョムボーイ・メディア」はスキーンズが被弾した瞬間のダンさんの映像を公開。打球音が響いた直後にダンさんが“放送禁止用語”を2度つぶやく姿が捉えられていた。

同メディアは公式X（旧ツイッター）に「リビー・ダンは3球目まではこのポール・スキーンズの先発登板にワクワクしていた」と綴り、一部始終の映像を公開した。打球の行方を最後まで確認するまでもないと言わんまでに、バットに当たった瞬間の音だけで本塁打になると確信したようだ。悔しさを隠さずに感情を爆発させ、すぐさま手元のスマートフォンに視線を落とす様子まで収められている。

米ファンが注目したのは、ダンさんの野球観だった。打球音だけでボーイフレンドの“悪夢”を察知しており、「彼女を高く評価するよ。バットに当たった時の音で、わかっていたね」「少なくとも彼女はバットに当たった後すぐにわかっていた笑」「彼女は野球というものを分かっている」「彼女は即座に分かっていた」「音で分かっていた彼女に、私は実際に感心させられたよ」「彼女が怒るなんて驚いたよ。負けず嫌いなんだね」といった声が寄せられていた。

スキーンズはスプリンガーに一発を浴びるなど、5回9安打4失点で今季4敗目を喫した。1点台まで改善させていた防御率は3.00まで悪化している。（Full-Count編集部）