夏は暑い！ 最近は特に暑い！ 夜になっても暑い！！そんなときこそ、夜にビアガーデンでグビグビッとビールを飲みまくり、肉を焼いて食いまくり、パーーーーッと楽しむのがオツというものですよね。だけどなあ、確かにビアガーデンもいい。素晴らしい。否定はしない。でももっと素晴らしいのが焼肉チェーンの「牛角」なんですよ。牛角で開催中「夏の大焼肉祭り」が素晴らしすぎたの先日たまたま牛角に行く機会があったんですが、な