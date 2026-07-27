「明らかに熱中症でした」わずか一言。だが、普段から敗戦後は多くを語らない川田将雅騎手だけに、その言葉は重かった。7月26日に中京競馬場で行われた東海Sは、伏兵マテンロウコマンドが勝利を飾った一方、2番人気のダノンフィーゴは中団付近から伸びを欠き、10着に敗れた。ダノンフィーゴに騎乗した川田騎手はレース後、敗因について「明らかに熱中症でした」と説明。距離や展開ではなく、暑さによる影響を指摘したのであ