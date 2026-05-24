天皇皇后両陛下が9月末にも熊本県内を訪問される方向で調整が進んでいることがわかりました。天皇皇后両陛下は熊本地震から10年の節目にあたり、9月末にも熊本県を訪問される方向で調整が進められていることが関係者への取材でわかりました。2度の震度7で275人が犠牲となった熊本地震から今年で10年です。地震の直後には上皇ご夫妻が被災地を慰問されました。関係者によりますと天皇皇后両陛下は9月末にも1泊2日の日程で熊本県を訪