医療機器の縫いぐるみを作ったとりもちうずらさん＝２１日、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院（旭区）に、医療機器をモチーフに作った縫いぐるみの展示コーナーがお目見えした。診察までの待ち時間を少しでも有意義に過ごしてもらおうと、腎臓・高血圧内科の町田慎治医師が企画。地域の文化や芸術を育むため、病院を発信の場として活用する狙いもある。展示コーナーは地下１階のフリース