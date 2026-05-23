試合前のセレモニアルピッチで投球する俳優の山本美月さん（球団提供）２３日の横浜スタジアムでの試合前に俳優の山本美月さんがセレモニアルピッチに登場した。「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」と銘打たれたＤｅＮＡとヤクルトの２連戦で、６匹のピカチュウに見守られながら「モンスターボール」と「スーパーボール」を投げ込んだ。ポケモン３０周年を記念した１２球団持ち回りのイベント。芸能界屈指のポケモンファ