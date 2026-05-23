阪神・立石が5回に先制打■巨人 ー 阪神（23日・東京ドーム）迷いのないスイングで試合の流れを引き寄せた。阪神・立石正広内野手が23日、敵地で行われた巨人戦に「1番・左翼」で先発出場。5回に2点適時打を放ち、待望の先制点をもたらした。躍動を続けるルーキーに、虎党は「ホンモノや」「最高だわ」と歓喜している。前日に続き、この日も1番で起用された立石の勢いが止まらない。第1打席こそ三振に終わったが、3回に第2打席