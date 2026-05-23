阪神・立石が5回に先制打

■巨人 ー 阪神（23日・東京ドーム）

迷いのないスイングで試合の流れを引き寄せた。阪神・立石正広内野手が23日、敵地で行われた巨人戦に「1番・左翼」で先発出場。5回に2点適時打を放ち、待望の先制点をもたらした。躍動を続けるルーキーに、虎党は「ホンモノや」「最高だわ」と歓喜している。

前日に続き、この日も1番で起用された立石の勢いが止まらない。第1打席こそ三振に終わったが、3回に第2打席で左前打を放ち、デビューから4試合連続安打を記録。5回2死二、三塁のチャンスで迎えた第3打席では、右腕ウィットリーの154キロを捉えて中前に運んだ。0-0の均衡を破る先制打に、敵地は騒然となった。

立石は19日の中日戦で1軍デビューを果たすと、プロ初打席の初球を捉え中前打。前日の巨人戦ではプロ初の猛打賞を記録するなど、安打を量産している。藤川球児監督の1番抜擢に、最高の形で応えている。

阪神打線をけん引する立石をファンも絶賛。SNS上には「ほんまにルーキーか？」「すでに1年目から神」「眩しすぎて何も見えなくなった」「虎の未来すぎる」「凄すぎるわ」「チャンスでも打てるの強すぎる」「まじでやべぇ」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）