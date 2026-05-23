車中泊ができる避難所の一つに指定されている熊本競輪場で、“楽しく学ぶ防災”をコンセプトに防災体験イベントが開かれました。10年前の熊本地震で大きな被害を受けた熊本競輪場は、ことし1月に再建工事が完了し、150台の車中泊避難を受け入れる拠点となりました。この熊本競輪場で行われた「防災体験イベント」。会場では、災害対応車両や車中泊避難に活用できるキャンピングカーなどが展示されたほか、災害時にも活躍する