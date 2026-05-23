本州初のトキの放鳥を来週末に控え、山野知事が羽咋市のトキ保護資料館を訪問しました。県のトキスーパーバイザーでもある村本義雄さんが館長を務める羽咋市の資料館を訪れた山野知事。4月に101歳を迎えた村本さんと握手を交わし、来週末に迫ったトキの野生復帰の成功を誓いました。■山野知事：「上を見れば20羽のトキがいるようなそんな石川県にできればと思っています」本州で初めてのトキの放鳥は31日に羽咋