「能登のともしび」は、震災に立ち向かう能登のあたたかな人情をお伝えしています。地震から2年4か月が過ぎ、少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中には、カメラがとらえた“温かな瞬間”があります。1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。法被姿や早乙女姿の児童が、地域に伝わる「田植え唄」を歌いながらの田植えが珠洲市で行われました。農業や食などへの理解を深めるプロジェクトの一環で、児童た