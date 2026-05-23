この週末は、西日本を中心に日差しが届いて気温が上がります。今日23日(土)は、九州で3日ぶりに最高気温が30℃以上の真夏日になる所が多くなりそうです。こまめな水分補給を心がけてください。また、週明け25日(月)は関東など東日本でも暑さが戻ります。日ごとの寒暖差に注意が必要です。今日は九州で3日ぶりの30℃以上に今日23日(土)は、九州を中心に日差しが届いて気温が上がります。最高気温は、熊本市と大分県日田市で31℃、佐