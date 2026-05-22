8月18日のオリックス戦に「ME:I」が来場平日午後2時に明かされた“大役”に、ファンの注目が集まっている。西武は22日、8月18日に東京ドームで行われるオリックス戦に、ガールズグループ「ME:I」（ミーアイ）が来場すると発表。思わぬゲスト参戦に「わぁぁぁ!!」「え、まじか!?」と歓喜するファンが続出している。西武はこの日、公式ホームページやSNSなどで「ME:I」が、スペシャルゲストとして来場することを発表。グループを