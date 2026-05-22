8月18日のオリックス戦に「ME:I」が来場

平日午後2時に明かされた“大役”に、ファンの注目が集まっている。西武は22日、8月18日に東京ドームで行われるオリックス戦に、ガールズグループ「ME:I」（ミーアイ）が来場すると発表。思わぬゲスト参戦に「わぁぁぁ!!」「え、まじか!?」と歓喜するファンが続出している。

西武はこの日、公式ホームページやSNSなどで「ME:I」が、スペシャルゲストとして来場することを発表。グループを代表してTSUZUMIさんがセレモニアルピッチを務める。球団を通してTSUZUMIさんは「貴重な機会をいただき、心より嬉しく思います！ 皆様が歩む花咲く道がこれからも輝き続けるよう願いを込めて、全力でパフォーマンスと投球をさせていただきます！」と、ファンに思いを届けた。

東京ドーム開催を盛り上げる人気アイドル参加に、ファンは早くも興奮気味。SNS上には「東京ドームきたーー」「特別なナイターになりそう」「最高すぎる」「会いたいから行く！」「めちゃくちゃうれしい」「ライブまであるの豪華すぎる」などの期待に満ちたコメントが飛び交っていた。

「ME:I」はセレモニアルピッチだけでなく、試合後のスペシャルライブにも出演。8月5日にリリースされる「花咲く道」などを披露する予定となっており、大きな話題を集めそうだ。（Full-Count編集部）